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Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет
Источник материала: ОНТ
В деревне Данолли (Тасмания, Австралия) нашлась овца, которая в 2013 году пропала во время лесных пожаров. Необычную историю
Овца по кличке Приклс сбежала с фермы, когда в Тасмании бушевали лесные пожары. Спустя семь лет хозяева обнаружили беглянку сильно обросшей. Хозяйка животного сравнила Приклс с «огромным пушистым шерстяным шаром».
Хозяева обнаружили овцу, когда устроили барбекю на пастбище возле фермы. Теперь Приклс обреют – и сделают это 1 мая. Пользователи Сети могут попытаться угадать, сколько будет весить мех овцы, сделав пожертвования. Вырученные средства фермеры планируют направить на помощь беженцам.
Фото: Australian Broadcasting Corporation / Alice Gray
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В деревне Данолли (Тасмания, Австралия) нашлась овца, которая в 2013 году пропала во время лесных пожаров. Необычную историю рассказывает Australian Broadcasting Corporation. Овца по...
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