Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет

Источник материала: ОНТ

В деревне Данолли (Тасмания, Австралия) нашлась овца, которая в 2013 году пропала во время лесных пожаров. Необычную историю рассказывает Australian Broadcasting Corporation.

Овца по кличке Приклс сбежала с фермы, когда в Тасмании бушевали лесные пожары. Спустя семь лет хозяева обнаружили беглянку сильно обросшей. Хозяйка животного сравнила Приклс с «огромным пушистым шерстяным шаром».

Хозяева обнаружили овцу, когда устроили барбекю на пастбище возле фермы. Теперь Приклс обреют – и сделают это 1 мая. Пользователи Сети могут попытаться угадать, сколько будет весить мех овцы, сделав пожертвования. Вырученные средства фермеры планируют направить на помощь беженцам.

Фото: Australian Broadcasting Corporation / Alice Gray

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram