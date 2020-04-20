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Какие заведения кормят врачей? Часть 2

20.04.2020 15:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около месяца назад столичное кафе Grillman закрылось для посетителей и стало готовить обеды для врачей. К этой акции подключились сотни компаний и обычных белорусов — стали помогать продуктами и деньгами. Но мощности одного кафе ограничены, поэтому собирать ссобойки докторам решили и другие заведения города. О некоторых из них мы уже рассказывали, но тех, кто кормит врачей, конечно, гораздо больше. Поэтому публикуем вторую часть.

IKOMPOT

Кафе быстрого обслуживания решило поддержать инициативу «Собери ссобойку доктору». С 6 апреля персонал ежедневно готовит и доставляет по 50 обедов для врачей минского городского онкологического диспансера. В кафе стараются делать это вкусно и разнообразно, меняя меню каждый день. На данный момент приготовили более 300 комплексов обедов (салат, горячее, гарнир) и планируют приготовить еще тысячу.


Фото: instagram.com/i.kompot

— Хотим поблагодарить всех спонсоров, которые участвуют в сборе средств. Благодаря вашей помощи мы продолжаем готовить обеды врачам, — пишут в соцсетях представители IKOMPOT.

Поддержать заведение и помочь в закупке продуктов и упаковки можно здесь.

«Плов есть»

Чайхана «Плов есть» приготовили для врачей уже больше 1700 комплектов обедов (суп, салат, горячее). Это с учетом того, что первые 100 обедов они отвезли по назначению 8 апреля.


Сегодня «Плов есть» кормит городской клинический кожно-венерологический диспансер, который отдали для заболевших и контактов первого уровня; клинический госпиталь ИВОВ в Боровлянах, где тоже находятся больные с COVID-19; 5-ю городскую клиническую больницу; клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине. Но, говорят в заведении, запросов от врачей поступает больше, а деньги имеют свойства заканчиваться.

— Мы очень хотим накормить больше больниц. Поэтому в очередной раз обращаемся за поддержкой и помощью.

Помочь можно тут.

Доставка еды Pasta Deli вместе с клубом Hide

В Pasta Deli за неделю приготовили 364 порции горячих обедов для работников скорой медицинской помощи. А еще получили большое количество добрых слов и поддержки.


 — Динамика распространения вируса в нашей стране растет, а значит, наша помощь медицинским работникам остается необходимой. Любая поддержка все еще важна для нашей компании, — говорят представители бренда доставки и предлагают помочь им через сервис molamola.

Кафе-кондитерская «Валенка»

Если большинство заведений привозит врачам сытные обеды, кондитерская «Валенка» решила угостить их сладостями своего производства. Десерты отправились медперсоналу 10-й, 6-й, 4-й и 3-й больниц.


— Врачи чувствуют, что их поддерживают, что труд их ценят. Особенно сейчас. И знаете, что самое приятное? Это видеть радость и благодарность в глазах, чувствовать общность и веру в лучшее, — считают в кафе.

Кафе «Оникс»

Тихое кафе «Оникс» на данный момент кормит уже два отделения 6-й больницы горячими обедами. Говорят, все это благодаря поддержке белорусов.


Но они не против принять помощь, перечислить деньги на продукты можно через molamola.

— Мы все еще нуждаемся в вашем внимании (продукты питания, одноразовая посуда и так далее). Не оставайтесь равнодушными! Мы должны помогать друг другу, сейчас всем нелегко.

«Тифлисъ»

По инициативе посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия готовить обеды медикам стал и ресторан грузинской кухни «Тифлисъ». Каждый вечер персонал ресторана доставляет медикам из 3-й минской клинической больницы вкусные грузинские блюда.


— Сейчас очень важно оказать врачам поддержку. Мы бы хотели выразить нашу глубочайшую благодарность медицинскому персоналу и как-то поддержать их в этот трудный период, — говорят в заведении.

«Уха из петуха»

Кулинарная лавка тоже поддерживает тех, кто работает днями и ночами. Каждый день они передают обеды врачам 10-й городской клинической больницы (хирургическое отделение № 2).


— Все сейчас могут внести свой вклад и поддержать друг друга и словом, и делом.
Важно не быть в стороне, — считают в кулинарной лавке.

CubaBar

Больше недели угощает врачей обедами и бар «Куба», свою акцию они называют #горячиеобедымедикам. Бар уже отвез около 550 комплектов (суп и горячее). Кормят они городскую станцию скорой помощи (подстанции 6 и 11).


И просят поддержать их.

— Без вашей помощи нам было бы нелегко. Мы будем стараться и дальше поддерживать наших дорогих медиков. Выражаем благодарность всем за поддержку и обратную связь, — пишут в соцсетях представители «Куба бар».

Кейтеринг EveRest

Кейтеринг кормит врачей уже две недели. Начинали с 50 обедов каждый день для 6-й городской клинической больницы Минска, сейчас возят по 80 комплектов ежедневно. Говорят, что планируют кормить докторов еще три недели, но только своими силами столько вряд ли получилось бы — но люди помогают.


Подключился кейтеринг к акции «Собери ссобойку доктору» с мыслью «кто поможет, если не мы?» и, говорят, ни минуты не сомневались в том, что приняли правильное решение.

— 80 обедов — это далеко не наш предел. С вашей помощью мы сможем помочь большему числу тех, кто каждую минуту сражается с пандемией в самом пекле, — говорят в EveRest. — Готовы принять любую помощь: от картошки с луком до любой финансовой поддержки. Каждый рубль важен для нас.

Реквизиты для помощи есть тут.

Кафе «Тепло», Rib Raw и Brø Bakery

Команда кафе «Тепло», Rib Raw и Brø Bakery тоже присоединились к инициативе #СобериСсобойкуДоктору. Они готовят и отвозят обеды для отделения реанимации 10-й городской клинической больницы.


На данном этапе они поддерживают врачей своими силами, но поскольку для всех наступило сложное время, а для ресторанов — особенно, то приняли решение попросить помощи у белорусов.

— Если каждое заведение примет участие и каждый человек внесет свой небольшой вклад, то мир станет добрее и лучше. А нашим заботливым докторам станет чуточку легче.

Помочь можно по ссылке.

Gan Bei и «Васильки» вместе с Galleria Minsk

Сеть ресторанов Gan bei и «Васильки» присоединились к акции помощи врачам и медработникам. Вместе с ТРЦ Galleria Minsk они отправили горячие обеды сотрудникам городской станции скорой медицинской помощи, подстанция № 3.


— Надеемся, что эта забота зарядит врачей положительными и теплыми эмоциями. Мы очень переживаем и надеемся, что скоро все будет хорошо. Берегите себя, своих родных. Следите за здоровьем, ведь это самое главное, — говорят представители торгового центра.

Le Gosse

В трудную минуту ресторан Le Gosse тоже не остался в стороне от проблем общества. Они оказали посильную помощь и сделали то, что у них получается лучше всего: накормили отделение интенсивной терапии 5-й городской больницы.


— Мы хотим сказать спасибо нашим друзьям и партнерам, благодаря которым стала возможной наша совместная акция. Благодаря таким историям мы твердо верим в победу света над тьмой, гуманизма над циничностью, здравого смысла над невежеством, — написала администрация ресторана.

Кроме этого, бренд «Святой Источник» запустил Telegram-бот @saintspring_water_bot, через который готов передать врачам 10 тысяч пол-литровых бутылок с водой. В заявке просят указать ФИО, номер медицинского учреждения, телефон, необходимое количество бутылок, а также выбрать день доставки: 20 или 21 апреля. Будьте внимательны: заказы принимают не в литрах, а в таре, и доставляют к дверям больницы.

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Теги: Минск
 
 
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О некоторых заведениях, которые кормят врачей, мы уже рассказывали. Но тех, кто собирает ссобойки докторам, гораздо больше. Поэтому публикуем вторую часть...
 
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