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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую телефонную линию для жителей Пинского района

20.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую телефонную линию для жителей Пинского района
К сведению жителей Пинского района!

29 апреля с 11.00 до 13.00 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич будет проводить прямую телефонную линию для жителей Пинского района. Волнующие вопросы можно задать по телефону: (8 0165) 31 70 09. 

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