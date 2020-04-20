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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведёт прямую телефонную линию для жителей Пинского района
20.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
29 апреля с 11.00 до 13.00 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Мечиславович Маркевич будет проводить прямую телефонную линию для жителей Пинского района. Волнующие вопросы можно задать по телефону: (8 0165) 31 70 09.
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