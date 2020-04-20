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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Александр Карпович Ребковец из деревни Чухово

20.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь девятнадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Александр Карпович Ребковец из деревни Чухово

А.К. Ребковец из Чухово

Прошел дорогами войны и Александр Карпович Ребковец из д. Чухово. 94-й год рождения отметит ветеран 1 сентября этого года.

Служил он в 804-м стрелковом полку 229-й стрелковой дивизии. Воевал под Кёнигсбергом, прошел с боями по территории Польши. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени. Так случилось, что Александр Карпович попал в плен. Даже сейчас страшно ветерану вспоминать, что пришлось испытать в то время: голод, холод, страх, неизвестность… После войны завербовался на работу в Якутию, на угольные шахты. Тяжелая работа, что и говорить, но бравому парню из Чухово такой труд оказался по плечу: Александр Карпович удостоился звания «Заслуженный шахтер». В 1948 году здесь, в Якутии, встретил свою будущую жену – Анну Давыдовну. Она, жительница Ленинграда, смогла пережить блокаду города благодаря своим родственникам. Потом, после прорыва блокады, вместе с другими людьми уехала в тыл. В товарных вагонах Анна добралась аж до Иркутска. Оттуда – дальше по Лене. В итоге она оказалась в Якутии. Вскоре молодые поженились, у них родилось четверо детей.

Спустя время Александр Карпович и Анна Давыдовна приняли решение обосноваться в Чухово. В 1976 году А.К. Ребковец вернулся на родину, на отцовской усадьбе начал строить кирпичный дом. Через год, в 1977-м, к мужу приехала Анна Давыдовна с детьми. К слову, двое из них, Андрей и Ольга, остались в Якутии. Дочь Александра обосновалась в Пинске, а сын Олег с женой Валентиной живут в доме отца, ухаживают за ним. К сожалению, уже нет рядом с Александром Карповичем его любимой жены. Но без внимания ветеран не остается, в его доме всегда чисто, тепло и уютно, регулярно навещают дедушку внуки и правнуки.

Инна УРБАНОВИЧ

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