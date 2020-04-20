Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Николай Павлович Верич из деревни Озаричи

Источник материала: Полесская правда

Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь девятнадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.

Николай Павлович Верич родился 22 августа 1922 года в Озаричах. Здесь он провел детство и юность, отсюда ушел на фронт сражаться против немецко-фашистских захватчиков.

В ряды армии Николай Верич был призван Телеханским райвоенкоматом 27 июля 1944 года. Сначала было короткое обучение азам военного дела, в том числе снайперской подготовке. После этого рядовой Верич был определен стрелком 4-й роты 738-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Бойцы дивизии принимали участие в Люблин-Брестской операции (1944 год) и Берлинской наступательной операции (1945 год).

Зимой 1945-го шли ожесточенные бои на территории Польши. Во время одного из них рядовой Верич был тяжело ранен. Повезло Николаю Павловичу, что это ранение оказалось не смертельным, а даже, как сказал санитар, что спасал солдата, счастливым – чуть в сторону угодила бы пуля, и прощай, жизнь. 8 февраля 1945 года боец Верич был представлен к высокой награде – ордену Славы III степени. После ранения война для Николая Павловича закончилась. Полгода провел солдат в госпиталях, залечивая рану. Благо все обошлось, после перенесенных тягот рядовой Верич вернулся в родные Озаричи.

Вскоре Николай Павлович женился на местной девушке. Со своей второй половинкой Ольгой Кузьминичной прожили вместе почти 70 лет. 26 лет Николай Павлович возглавлял строительную бригаду. На его счету немало объектов, в том числе и местный детский сад. К сожалению, вот уже несколько лет нет рядом верной спутницы. Но Николай Павлович один не остался: к отцу перебрался сын Геннадий, да и сын Виктор с дочерью Антониной не забывают папу, радуют дедушку пятеро внуков и трое правнуков. А вообще Николай Павлович по натуре оптимист и старается не унывать. До сих пор он ездит на велосипеде, сам ходит в магазин, до которого не меньше километра. Одним словом, жизнелюбию Николая Павловича можно только по-хорошему позавидовать. И в этом секрет долголетия ветерана.

Инна УРБАНОВИЧ