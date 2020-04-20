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Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что ж, спрос – рождает предложение. А вот почему в некоторых аптеках нет масок и когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? С такими вопросами обращались 20 апреля белорусы на прямую линию в госконтроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего поступило более 10 обращений. Количество небольшое, но проблемы серьёзные. В частности, помимо вопросов о наличии медицинских масок и средств для дезинфекции рук в аптеках и магазинах, людей волнуют цены на чеснок, лимон и имбирь.
Интересуются и актуальной в это время регулярностью уборки подъездов. Вместе с тем за два часа ни одного звонка не было от жителей Брестской, Гомельской и Минской областей.
Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:
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Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию
Новости Беларуси. Что ж, спрос – рождает предложение. А вот почему в некоторых аптеках нет масок и когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? С такими...
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