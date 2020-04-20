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Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

20.04.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что ж, спрос рождает предложение. А вот почему в некоторых аптеках нет масок и когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? С такими вопросами обращались 20 апреля белорусы на прямую линию в госконтроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Всего поступило более 10 обращений. Количество небольшое, но проблемы серьёзные. В частности, помимо вопросов о наличии медицинских масок и средств для дезинфекции рук в аптеках и магазинах, людей волнуют цены на чеснок, лимон и имбирь.

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Интересуются и актуальной в это время регулярностью уборки подъездов. Вместе с тем за два часа ни одного звонка не было от жителей Брестской, Гомельской и Минской областей. 

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:
В Витебской области, например, были обращения на предмет того, что большая фасовка дезинфицирующего средства, т.е. 6 литров фасовка, которая не позволяет за 38 с лишним рублей купить для индивидуального пользования. Но, как сказали мои коллеги, которые звонили производителю, что ситуация должна быть выровнена и будут различные фасовки, в том числе и до литра. 

Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию


Подобные прямые линии будут продолжаться, как и личные приёмы граждан. Некоторые проблемы решаются в считанные минуты, для других требуется более детальная проверка на местах.

Люди в материале: Виктор Бурло

 
 
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Новости Беларуси. Что ж, спрос – рождает предложение. А вот почему в некоторых аптеках нет масок и когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? С такими...
 
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