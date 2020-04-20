Минимальная сумма для кэшбэка и новый процент: Белгазпромбанк меняет условия по картам

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Вносятся изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц.

Как сказано в сообщении Белгазпромбанка , условия начисления cash-back по картам меняются следующим образом:

По платежным карточкам Mastercard World:

установлена минимальная сумма операции в размере 10 рублей, свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 10 рублей, cash-back уплачиваться не будет.

По платежным карточкам CashAlot:

установлена минимальная сумма операции вне партнерской сети в размере 10 рублей , свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 10 рублей, cash-back уплачиваться не будет;

, свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 10 рублей, cash-back уплачиваться не будет; размер cash-back для операций, совершенных в оплату топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС (код МСС 5541, 5542), составит 0,3% от суммы операции.

Условия совершения операций с использованием платежных карточек CashAlot в сети партнеров программы CashAlot остаются без изменений, cash-back уплачивается на всю сумму операции.

Также в перечне вознаграждений внесены уточнения, что с использованием карточки платежной системы UnionPay операции в сети интернет не осуществляются.