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Минимальная сумма для кэшбэка и новый процент: Белгазпромбанк меняет условия по картам

20.04.2020 15:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Вносятся изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц.

Как сказано в сообщении Белгазпромбанка, условия начисления cash-back по картам меняются следующим образом:

По платежным карточкам Mastercard World:

  • установлена минимальная сумма операции в размере 10 рублей, свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 10 рублей, cash-back уплачиваться не будет.

По платежным карточкам CashAlot:

  • установлена минимальная сумма операции вне партнерской сети в размере 10 рублей, свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 10 рублей, cash-back уплачиваться не будет;
  • размер cash-back для операций, совершенных в оплату топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС (код МСС 5541, 5542), составит 0,3% от суммы операции.

Условия совершения операций с использованием платежных карточек CashAlot в сети партнеров программы CashAlot остаются без изменений, cash-back уплачивается на всю сумму операции.

Также в перечне вознаграждений внесены уточнения, что с использованием карточки платежной системы UnionPay операции в сети интернет не осуществляются.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Белгазпромбанк с 4 мая изменяет условия начисления вознаграждения клиенту (cash-back) за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса по картам Mastercard World и...
 
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