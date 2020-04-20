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Минимальная сумма для кэшбэка и новый процент: Белгазпромбанк меняет условия по картам
Источник материала: Myfin
Вносятся изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц.
Как сказано в
сообщении
По платежным карточкам Mastercard World:
По платежным карточкам CashAlot:
Условия совершения операций с использованием платежных карточек CashAlot в сети партнеров программы CashAlot остаются без изменений, cash-back уплачивается на всю сумму операции.
Также в перечне вознаграждений внесены уточнения, что с использованием карточки платежной системы UnionPay операции в сети интернет не осуществляются.
Источник: Myfin.by
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