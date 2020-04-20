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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из Вилейки Профессиональный подход или любительское увлечение? Правоохранители Минской области выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из...

Профессиональный подход или любительское увлечение? Правоохранители Минской области выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из Вилейки. Известно, что познакомились два парня и девушка в службе такси. Но попались бывшие коллеги по цеху на противозаконном хобби. В кармане куртки у фигурантки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Предположительно это наркотик. Ребята заявили, что приобрели чудо-порошок исключительно для развлечений. Что правда, а что вымысел выясняет милиция и эксперты.Подробнее. Подозреваемых оперативники взяли при силовой поддержке бойцов ОМОН. Машину такси, на которой они ехали домой, остановили в Молодечно на улице Великий Гостинец. В салоне 32-летний мужчина и его 35-летняя подруга. За рулём 24-хлетний житель Вилейки. Как рассказали в милиции, все трое между собой были знакомы. Раньше они работали в одной службе такси, которая относительно недавно появилась в райцентре.Задержанные рассказали правоохранителям, что сделку провели через интернет-магазин. Закладку забрали в одном из лесных массивов на территории Минского района. Якобы, таким образом, хотели немного расслабиться. Так ли это - выясняют оперативники. Только во внимание милиционеры берут и тот факт, что для безработного жителя Молодечно это уже не первый случай: в поле зрения сотрудников наркоконтроля мужчина попадал летом прошлого года. Более того, у него есть судимости за другие преступления. В это же время, дама впервые в свой биографии получила статус подозреваемой по уголовному делу. Следователи дают правовую оценку действиям всех фигурантов.