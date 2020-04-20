ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правоохранители выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из Вилейки

20.04.2020 19:04 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Профессиональный подход или любительское увлечение? Правоохранители Минской области выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из Вилейки. Известно, что познакомились два парня и девушка в службе такси. Но попались бывшие коллеги по цеху на противозаконном хобби. В кармане куртки у фигурантки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.  Предположительно это наркотик. Ребята заявили, что приобрели чудо-порошок исключительно для развлечений. Что правда, а что вымысел выясняет милиция и эксперты. 

Подробнее Александр Смирнов. Подозреваемых оперативники взяли при силовой поддержке бойцов ОМОН. Машину такси, на которой они ехали домой, остановили в Молодечно на улице Великий Гостинец. В салоне 32-летний мужчина и его 35-летняя подруга. За рулём 24-хлетний житель Вилейки. Как рассказали в милиции, все трое между собой были знакомы. Раньше они работали в одной службе такси, которая относительно недавно появилась в райцентре.

Задержанные рассказали правоохранителям, что сделку провели через интернет-магазин. Закладку забрали в одном из лесных массивов на территории Минского района. Якобы, таким образом, хотели немного расслабиться. Так ли это - выясняют оперативники. Только во внимание милиционеры берут и тот факт, что для безработного жителя Молодечно это уже не первый случай: в поле зрения сотрудников наркоконтроля мужчина попадал летом прошлого года. Более того, у него есть судимости за другие преступления. В это же время, дама впервые в свой биографии получила статус подозреваемой по уголовному делу. Следователи дают правовую оценку действиям всех фигурантов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессиональный подход или любительское увлечение? Правоохранители Минской области выясняют тёмные страницы биографии двоих жителей Молодечно и их друга из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда будут продавать антисептики в меньшей упаковке? Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика