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спортсменка сняла майку, держа на голове мяч (а Неманья Матич не только снял, но и надел)
Источник материала: Tut.by
Бразильская фристайлистка Ракель Бенетти показала в соцсетях непростой трюк: она сняла с себя майку, удерживая на голове футбольный мяч. Не каждый сможет повторить такое, но игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич проделал это без проблем, и даже усложнил трюк! Посмотрите, как это выглядит.
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