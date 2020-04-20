спортсменка сняла майку, держа на голове мяч (а Неманья Матич не только снял, но и надел)

Источник материала: Tut.by

Бразильская фристайлистка Ракель Бенетти показала в соцсетях непростой трюк: она сняла с себя майку, удерживая на голове футбольный мяч. Не каждый сможет повторить такое, но игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич проделал это без проблем, и даже усложнил трюк! Посмотрите, как это выглядит.