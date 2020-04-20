ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Древний участок Великой Китайской стены реставрируют в Пекине

20.04.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Древний участок Великой Китайской стены реставрируют в Пекине

В Пекине (Китай) начали процесс реставрации древнего участка Великой Китайской стены. Речь идет о восточном фрагменте Цзянькоу. Об этом пишет БЕЛТА.

Работы стартовали 17 апреля и будут продолжаться до конца года. По планам, будет отреставрирована часть стены протяженностью 1094 метра с восемью башнями.

Цзянькоу находится на севере пекинского района Хуайжоу. Это один из самых труднодоступных участков Стены. Власти города в последние годы выделяют на восстановление и защиту достопримечательности большие средства.

Великая Китайская стена включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательность состоит из многочисленных участков, связанных между собой. Цзянькоу имеет общую протяженность 7952 метра и был возведен в период правления династии Мин (1368-1644 годы). Когда-то этот участок был заброшен и сильно поврежден.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пекине (Китай) начали процесс реставрации древнего участка Великой Китайской стены. Речь идет о восточном фрагменте Цзянькоу. Об этом пишет БЕЛТА. Работы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзідэнт запаліў велікодную свечку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика