Древний участок Великой Китайской стены реставрируют в Пекине

Источник материала: ОНТ

В Пекине (Китай) начали процесс реставрации древнего участка Великой Китайской стены. Речь идет о восточном фрагменте Цзянькоу. Об этом пишет БЕЛТА.

Работы стартовали 17 апреля и будут продолжаться до конца года. По планам, будет отреставрирована часть стены протяженностью 1094 метра с восемью башнями.

Цзянькоу находится на севере пекинского района Хуайжоу. Это один из самых труднодоступных участков Стены. Власти города в последние годы выделяют на восстановление и защиту достопримечательности большие средства.

Великая Китайская стена включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательность состоит из многочисленных участков, связанных между собой. Цзянькоу имеет общую протяженность 7952 метра и был возведен в период правления династии Мин (1368-1644 годы). Когда-то этот участок был заброшен и сильно поврежден.

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