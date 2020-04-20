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В Гродно готовится к открытию вторая в области лаборатория по тестированию COVID-19
20.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.
Уже к концу недели она начнет работать в областной
Открытие второй лаборатории позволит сократить сроки получения результатов исследования и увеличить количество обследованных
При возникновении необходимости есть возможность создать третью лабораторию в регионе.
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Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова. Уже к концу недели она начнет работать в областной инфекционной...
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