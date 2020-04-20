В Гродно готовится к открытию вторая в области лаборатория по тестированию COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.

Уже к концу недели она начнет работать в областной инфекционной больнице . Для этого закуплено необходимое оборудование, подготовлены к работе специалисты.

Открытие второй лаборатории позволит сократить сроки получения результатов исследования и увеличить количество обследованных

При возникновении необходимости есть возможность создать третью лабораторию в регионе.

https://grodnonews.by