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В Гродно готовится к открытию вторая в области лаборатория по тестированию COVID-19

20.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно готовится к открытию вторая в области лаборатория по тестированию COVID-19

Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.

Уже к концу недели она начнет работать в областной инфекционной больнице. Для этого закуплено необходимое оборудование, подготовлены к работе специалисты.

Открытие второй лаборатории позволит сократить сроки получения результатов исследования и увеличить количество обследованных

При возникновении необходимости есть возможность создать третью лабораторию в регионе.

https://grodnonews.by

 
 
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Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова. Уже к концу недели она начнет работать в областной инфекционной...
 
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