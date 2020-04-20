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«Платье – бомба»: Нюша в прозрачном мини вызвала ажиотаж в соцсетях

20.04.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Платье – бомба»: Нюша в прозрачном мини вызвала ажиотаж в соцсетях

Певица Нюша восхитила поклонников своим нарядом. Поскольку 29-летняя звезда в настоящее время придерживается режима самоизоляции, то платья демонстрирует в Instagram, а не на светских мероприятиях.

Нюша отметила, что пытается поднять себе настроение, поэтому публикует фото не в пижаме или спортивном костюме, как многие ее коллеги, а предпочитает яркие образы.

Это, по словам звезды, помогает ей бороться с рутиной.

На свежих кадрах в Instagram певица предстала перед поклонниками в прозрачном кружевном мини и предложила вспомнить, откуда этот образ. Наряд Нюши восхитил пользователей соцсети. Многие узнали платье, отметив, что Нюша снялась в нем в клипе на песню «Наедине».

«Балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан или даже на свидание! Не дайте рутине взять вверх», – посоветовала певица.

Подписчики оставили многочисленные комментарии под этим снимком, в которых высказали свой восторг.

«Какая красавица!», «Шикарна», «Платье – бомба», «Наша звездочка», «Огонь!», «Какие ножки!», «Бесконечно прекрасна», – написали поклонники.

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Певица Нюша восхитила поклонников своим нарядом. Поскольку 29-летняя звезда в настоящее время придерживается режима самоизоляции, то платья демонстрирует в Instagram,...
 
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