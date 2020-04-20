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«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Из-за невозможности предварительного минирования многие боевые операции на «железке» носили, что называется, дерзкий характер. Если фугас не удавалось установить заранее, диверсионная группа пряталась недалеко от железной дороги, а подрывник ждал приближения поезда.
Поступила информация, что из Прибалтики следует эшелон тяжелых танков.
Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Геннадий Мрочек:
Как оказалось, эшелон перевозил новые танки типа «Тигр» для укрепления «Белорусского балкона» накануне операции «Багратион». И хотя с первого раза эшелон с «тиграми» подорвать не удалось, информация была передана в Центр и поезд усилиями других групп так и не дошел до пункта назначения.
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«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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