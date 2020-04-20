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«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

20.04.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Из-за невозможности предварительного минирования многие боевые операции на «железке» носили, что называется, дерзкий характер. Если фугас не удавалось установить заранее, диверсионная группа пряталась недалеко от железной дороги, а подрывник ждал приближения поезда.

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Правда, иногда в начале состава шел бронепоезд. Именно такой случай произошел в Вилейке.

Поступила информация, что из Прибалтики следует эшелон тяжелых танков.   

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
Была уже темная ночь, плохо можно было разобрать, что же это за состав. Но состав тяжелый по признакам всем. Рванули зарядом тем, который под обычный эшелон. Конечно, это мало повредило бронепоезд. Его сбросило с рельс.  

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:  
В общем, они несколько минут как дурные, пока это все валится. А потом как откроют огонь!   

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Геннадий Мрочек:
И быстро они осветили прожекторами местность, где мы располагались. И нам под шквалом пуль, и этими трассирующими… Ну прямо как мы вышли – это чудесно.   

«Несколько минут как дурные, а потом как откроют огонь!» История подрыва немецкого бронированного поезда

Как оказалось, эшелон перевозил новые танки типа «Тигр» для укрепления «Белорусского балкона» накануне операции «Багратион». И хотя с первого раза эшелон с «тиграми» подорвать не удалось, информация была передана в Центр и поезд усилиями других групп так и не дошел до пункта назначения.   

Люди в материале: Геннадий Мрочек, Антонина Карнаушенко

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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