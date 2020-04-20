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Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

20.04.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Белорусский специалист Сергей Гуренко ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Сергей Витальевич возглавил «Динамо» в июне 2019 года. Как отметила пресс-служба клуба, Гуренко принял команду в непростой момент.

После пяти туров чемпионата Беларуси 2020 минское «Динамо» занимает 11-ое место – команда одержала две победы и три раза была слабее соперников.

Фото: ФК «Динамо-Минск»

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Сергей Гуренко ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт столичной команды....
 
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