|
Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Белорусский специалист Сергей Гуренко ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Сергей Витальевич возглавил «Динамо» в июне 2019 года. Как отметила пресс-служба клуба, Гуренко принял команду в непростой момент.
После пяти туров чемпионата Беларуси 2020 минское «Динамо» занимает 11-ое место – команда одержала две победы и три раза была слабее соперников.
Фото: ФК «Динамо-Минск»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Сергей Гуренко ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт столичной команды....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)