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Застрявшим за границей белорусам придется оплатить свою эвакуацию

20.04.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Соответствующее постановление принял Совмин. Документом утверждено Положение о порядке определения размера подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационных рейсов.

Документом установлено, что эвакуация граждан Республики Беларусь осуществляется на основании:

- договора перевозки (электронного билета) – по предварительной оплате;

- уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса (далее – уведомление), – без предварительной оплаты.

Уведомление размещается на официальном сайте открытого акционерного общества ”Авиакомпания ”Белавиа“ и должно содержать в том числе условия перевозки, ее дату и номер рейса, размер и условия оплаты за перевозку. Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Республики Беларусь на рейс и его доставка в место назначения.

Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Республики Беларусь на рейс и его доставка в место назначения.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством транспорта и коммуникаций поручено оперативно вносить в Совет Министров согласованные  предложения   об эвакуации   белорусских граждан  из иностранных государств с особо напряженной эвакуационной обстановкой.

 

 
 
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Соответствующее постановление принял Совмин. Документом утверждено Положение о порядке определения размера подлежащих возмещению бюджетных средств,...
 
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