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Застрявшим за границей белорусам придется оплатить свою эвакуацию
20.04.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Соответствующее постановление принял Совмин. Документом утверждено Положение о порядке определения размера подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационных рейсов.
Документом установлено, что эвакуация граждан Республики Беларусь осуществляется на основании:
- договора перевозки (электронного билета) – по предварительной оплате;
- уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса (далее – уведомление), – без предварительной оплаты.
Уведомление размещается на официальном сайте открытого акционерного общества ”Авиакомпания ”Белавиа“ и должно содержать в том числе условия перевозки, ее дату и номер рейса, размер и условия оплаты за перевозку. Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Республики Беларусь на рейс и его доставка в место назначения.
Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Республики Беларусь на рейс и его доставка в место назначения.
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Соответствующее постановление принял Совмин. Документом утверждено Положение о порядке определения размера подлежащих возмещению бюджетных средств,...
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