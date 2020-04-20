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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В милицию обратился житель деревни Осовцы и сообщил о пропаже зерна Подготовился к посевной, но планы нарушил местный жулик. В милицию обратился житель деревни Осовцы и сообщил о пропаже зерна. По версии пострадавшего, закуплено...

Подготовился к посевной, но планы нарушил местный жулик. В милицию обратился житель деревни Осовцы и сообщил о пропаже зерна. По версии пострадавшего, закуплено было пять мешков. Их мужчина оставил в пустующем доме. Когда вернулся, дверь была приоткрыта, а оконная рама повреждена. Вскоре нашли и зерно, на участке у жительницы соседней деревни. Дама рассказала, что приобрела культуру у некого мужчины, последнего подробно описала. Это 41-летний сельчанин, ранее он был судим, официально он не работает. Фигурант знал о том, что хозяин дома отсутствует, знал и о мешках с зерном. Вот и воспользовался ситуацией. Имущество вынес и перепродал. А выручку потратил на собственные нужды.