Белорусские радиостанции объединились в ассоциацию

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси официально зарегистрирована Ассоциация индустрии радиовещания. Главные цели объединения — консолидация участников отрасли и содействие развитию радиовещания в стране. Создание ассоциации позволит усилить влияние радио в медийном пространстве, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Учредителями ассоциации выступили 17 радиостанций. Среди них — радиостанции Белтелерадиокомпании («Радиус FM», Первый национальный канал Белорусского радио и другие), «Новое радио», «Народное радио», «Альфа радио», «Юмор FM», Relax FM, «Авторадио», Energy FM, «Радио Би-Эй», «Мелодии Века», «Легенды FM», радио «Мир» и Unistar. Ожидается, что в ближайшее время объединение существенно расширится, в том числе путем присоединения региональных радиостанций, которые активно участвовали в создании ассоциации.

Ассоциация индустрии радиовещания планирует вести прямой диалог с госорганами о развитии отрасли радиовещания, участвовать в подготовке соответствующих проектов правовых актов. Объединение также готово содействовать организации сбалансированной системы медиаизмерений, соответствующей мировым стандартам. Члены ассоциации в перспективе рассчитывают создать единое мобильное приложение, радиоплеер, который позволит слушать любую белорусскую радиостанцию в смартфоне. Кроме того, для поощрения профессиональных достижений в сфере радио возможно учреждение специальной премии.

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