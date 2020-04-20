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Кризисные послабления. Власти подготовили указ о списании курсовых разниц

20.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов подготовило проект указа о переносе курсовых разниц на доходы и расходы будущих периодов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина.

Кризисные послабления. Власти подготовили указ о списании курсовых разниц

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проект документа направлен на согласование заинтересованным ведомствам, сказали в Минфине.

Власти Беларуси применяют практику отнесения курсовых разниц на более поздние периоды для сглаживания последствий девальвации белорусского рубля. Убытки компаний от изменения обменного курса относятся на будущие периоды, что улучшает текущую финансовую отчетность.

С начала года белорусский рубль ослаб к доллару и евро примерно на 15%, а к российскому рублю укрепился на 2,5%.

Впрочем, это далеко не первая антикризисная мера, которую власти Беларуси задействуют «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире».

15 апреля правительство Беларуси своим постановлением № 229 разрешило белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию в 2020 году.

Кроме того, власти отвязали для госпредприятий увеличение зарплат от роста производительности труда.

 
 
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  Министерство финансов подготовило проект указа о переносе курсовых разниц на доходы и расходы будущих периодов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в...
 
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