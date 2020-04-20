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Поддержка. Авторские украшения ручной работы из ювелирной смолы и настоящих сухоцветов

20.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Авторские украшения ручной работы из ювелирной смолы и настоящих сухоцветов

Ювелирная смола - экологически чистый материал, идеально подходит для создания украшений и бижутерии. У нас вы найдёте массу красивых украшений для себя и своих близких. Всё украшения сделаны вручную. Все цветы, которые используются в наших украшениях собраны и высушены самостоятельно.

Примерьте на себе замечательные украшения с кусочком природы.

Мы в инстаграм https://www.instagram.com/august__bel 

 
 
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Ювелирная смола - экологически чистый материал, идеально подходит для создания украшений и бижутерии. У нас вы найдёте массу красивых украшений для себя и своих...
 
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