Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время на территории Брестской области не редки сообщения о столкновениях с участием диких животных. В большинстве случаев виновниками таких аварий являются косуля или лось.







Последствия таких происшествий варьируются от тяжких до очень тяжких. Помимо существенного материального ущерба речь идет о тяжелых травмах водителей и пассажиров. А в некоторых случаях, увы, и о летальных исходах.







Сегодня утром, около 05:25 часов, в Ивановском районе на 12 км автодороги Н-472 «г.Иваново-д.Мотоль» 27-летний житель д. Тышковичи, управляя «Мазда 626», совершил наезд на дикое животное, после чего автомобиль съехал в кювет.



Водитель с травмами госпитализирован. Лось погиб на месте аварии.

Абсолютно каждый водитель может стать жертвой ДТП с участием лесного обитателя. Но не каждый знает, как правильно вести себя в такой ситуации.

УВД напоминает, что в случае ДТП с дикими животными водитель должен:



- вызвать сотрудников ГАИ , которые передают информацию в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте. Ее сотрудники, ветеринарный врач и представитель Минприроды тоже выезжают на место аварии;



- обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки;



- оставаться на месте происшествия.

Участникам ДТП следует помнить, что нельзя увозить с собой сбитое животное. В таком случае действия водителя приравняют к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность за нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.



За незаконное перемещение (транспортировка) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.



За незаконное перемещение (транспортировка) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей в крупном размере, либо на территории заповедника, национального парка, заказника, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольно-пропускной режим, либо диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо совершенные лицом, ранее судимым за преступления, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.



В зоне лесных массивов водителю необходимо быть предельно внимательным и осторожным, выбирать безопасную скорость движения, особенно в пределах действия предупреждающего знака «Дикие животные».