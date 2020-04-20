Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0»

Физические лица, держатели зарплатной карточки банка ВТБ (Беларусь), могут бесплатно получить за 15 минут в любом офисе банка банковскую платежную карточку «Форсаж» в долларах США, евро или российских рублях (не более одной карточки) на специальных условиях: бесплатное сервисное обслуживание счета на срок до 31 декабря 2020 года.



Акция проводится до 30 июня 2020 года (включительно). Более подробную информацию можно узнать по телефонам или на сайте банка.