ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0

20.04.2020 16:34 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0»

Физические лица, держатели зарплатной карточки банка ВТБ (Беларусь), могут бесплатно получить за 15 минут в любом офисе банка банковскую платежную карточку «Форсаж» в долларах США, евро или российских рублях (не более одной карточки) на специальных условиях: бесплатное сервисное обслуживание счета на срок до 31 декабря 2020 года.

Акция проводится до 30 июня 2020 года (включительно). Более подробную информацию можно узнать по телефонам или на сайте банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0»Физические лица, держатели зарплатной карточки банка ВТБ (Беларусь), могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приход храма Симеона Столпника в д. Борок просит помочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика