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Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0
Источник материала: Myfin
Физические лица, держатели зарплатной карточки банка ВТБ (Беларусь), могут бесплатно получить за 15 минут в любом офисе банка банковскую
Акция проводится до 30 июня 2020 года (включительно). Более подробную информацию можно узнать по телефонам или на сайте банка.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек 2.0»Физические лица, держатели зарплатной карточки банка ВТБ (Беларусь), могут...
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