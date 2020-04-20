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Приход храма Симеона Столпника в д. Борок просит помочь
20.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Приход храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района оказывает посильную помощь учреждениям здравоохранения и обращается с просьбой к случчанам, которые умеют шить. Сообщение об этом
— Наш народ переживает нелёгкое время в своей истории. И наша задача в это непростое время - не разъединяться, не унижать один одного, не изолироваться в духовном плане, а всем вместе, сообща помогая друг другу, поддерживая друг друга, успешно преодолеть время испытания. Для всех нас это время – момент истины, в котором мы и должны проявить любовь, сострадание, сочувствие к тем людям, кто испытывает трудности, к тем, кто находится на передовой.
— Также работникам больницы не хватает таких средств индивидуальной защиты, как одноразовые бахилы, нарукавники, защитные костюмы. Мы обратились в ателье, в котором мастера-закройщицы разработали лекала для пошива этих средств индивидуальной защиты. Уже закуплен спанбонд, — сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Петровский. — Покорнейше прошу всех неравнодушных, кто немножко владеет швейной машиной, поучаствовать в этом добром деле.
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Настоятель храма отметил, что данные средства индивидуальной защиты являются одноразовыми, поэтому для их изготовления не обязательно иметь профессиональные навыки.
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Приход храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района оказывает посильную помощь учреждениям здравоохранения и обращается с просьбой к...
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