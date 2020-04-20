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Приход храма Симеона Столпника в д. Борок просит помочь

20.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Приход храма Симеона Столпника в д. Борок просит помочь

Приход храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района оказывает посильную помощь учреждениям здравоохранения и обращается с просьбой к случчанам, которые умеют шить. Сообщение об этом опубликовано на сайте прихода.

— Наш народ переживает нелёгкое время в своей истории. И наша задача в это непростое время - не разъединяться, не унижать один одного, не изолироваться в духовном плане, а всем вместе, сообща помогая друг другу, поддерживая друг друга, успешно преодолеть время испытания. Для всех нас это время – момент истины, в котором мы и должны проявить любовь, сострадание, сочувствие к тем людям, кто испытывает трудности, к тем, кто находится на передовой.

Очень отрадно, что учителя и ответственные родители 6, 11, 13 школ Слуцка не остались равнодушными. На сегодняшний день ими уже пошиты средства индивидуальной защиты – маски, и более 460 из них уже передано в Слуцкую ЦРБ. Поэтому, уважаемые медработники, если вы нуждаетесь в масках, обращайтесь!

— Также работникам больницы не хватает таких средств индивидуальной защиты, как одноразовые бахилы, нарукавники, защитные костюмы. Мы обратились в ателье, в котором мастера-закройщицы разработали лекала для пошива этих средств индивидуальной защиты. Уже закуплен спанбонд, — сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Петровский. — Покорнейше прошу всех неравнодушных, кто немножко владеет швейной машиной, поучаствовать в этом добром деле.

Нужно:

  • раскраивать ткань;
  • смётывать;
  • сшивать на машине.

Настоятель храма отметил, что данные средства индивидуальной защиты являются одноразовыми, поэтому для их изготовления не обязательно иметь профессиональные навыки.

Телефоны для справок:

  • протоиерей Георгий Петровский +375 (29) 119 83 90
  • Татьяна +375 (29) 117 82 00


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Приход храма преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района оказывает посильную помощь учреждениям здравоохранения и обращается с просьбой к...
 
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