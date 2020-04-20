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Россия продлит срок кредита на БелАЭС

20.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эффект от реструктуризации составит $600 млн

Россия готова реструктурировать кредит на строительство Белорусской АЭС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправсоглашение двух стран.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. 

Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

По состоянию на 1 апреля 2020 года было использовано $4,33 млрд средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не превысит $6 млрд, сообщил собеседник.

По его словам, Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной изменения в соглашение.

Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Беларуси на согласованных условиях, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств республики на сумму порядка $600 млн.

Как сообщалось, в конце февраля  президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС.

"Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и, чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств", - сказал Лукашенко 21 февраля.

По словам Лукашенко, он совместно с Путиным "пришли к выводу, что БелАЭС будет лучшей станцией". "И по такому типу они будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо, где надо", - добавил он.

Как сообщалось, белорусская сторона неоднократно инициировала снижение ставки по российскому госкредиту в размере $10 млрд, выданному на строительство БелАЭС.

14 февраля Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС, если не будет снижена ставка по кредиту. "Россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019 - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - сказал глава государства.

По его словам, на переговорах 7 февраля в Сочи Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. 

"Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять", - пояснил предложение Лукашенко.

Беларусь и Россия также обсуждали продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. 

Минэнерго Беларуси сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
 
 
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Эффект от реструктуризации составит $600 млн
 
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