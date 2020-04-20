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Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая

20.04.2020 17:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 5-tv.ru

Об этом сообщил мэр российской столицы.

В тексте, размещенном в личном блоге Собянина, отмечено, что до указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность.

По словам Собянина, цифровые пропуска не будут нужны военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца. Аналогичные правила действуют и в отношении журналистов.

Сегодня президент России провел видеоконференция с экспертами, на которой обсуждалась ситуация с распространением COVID-19  в России. Как констатировал Путин, пик эпидемии в стране еще впереди.

В России за все время был выявлен 47 121 случай заболевания (подавляющее большинство — в Москве). Погибли 405 пациентов, 3446 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим, сообщает РИА Новости.

 
 
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Об этом сообщил мэр российской столицы.
 
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