Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая

Источник материала: Ежедневник

фото: 5-tv.ru

Об этом сообщил мэр российской столицы.

В тексте, размещенном в личном блоге Собянина, отмечено, что до указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность.

По словам Собянина, цифровые пропуска не будут нужны военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца. Аналогичные правила действуют и в отношении журналистов.

Сегодня президент России провел видеоконференция с экспертами, на которой обсуждалась ситуация с распространением COVID-19 в России. Как констатировал Путин, пик эпидемии в стране еще впереди.

В России за все время был выявлен 47 121 случай заболевания (подавляющее большинство — в Москве). Погибли 405 пациентов, 3446 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим, сообщает РИА Новости .