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Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске составлено 19 административных протоколов о нарушении правил самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция совместно с медицинскими работниками проводит контроль уже на протяжении трёх недель.
Напомним, в самоизоляции обязаны находиться граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Они ставят подпись под документом, тем самым обязуясь не покидать место жительства без веской причины.
Максимальный срок самоизоляции – 14 дней. За халатное отношение к правилам предусмотрен штраф до 1350 рублей, административный арест либо уголовная ответственность.
Виталий Капилевич, начальник управления внутренних дел Ленинского РУВД Минска:
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Новости Беларуси. В Минске составлено 19 административных протоколов о нарушении правил самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция...
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