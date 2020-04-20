Минчанину из-за смены паспорта не платили пенсию с 2016 года. Мужчина подал в суд на соцслужбы

Источник материала: Tut.by

Еще в 2016 году жителю Минска прекратили выплачивать пенсию в связи с тем, что он получил паспорт серии РР для проживания за границей. Вместе с тем за границу он не выезжал и продолжал все время жить в Минске. В поисках справедливости минчанин дошел до Верховного суда, который принял решение в его пользу, сообщает пресс-служба.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Житель Минска М. подал в суд на управление социальной защиты Фрунзенского района Минска в июле прошлого года. В 2009 году ему назначили пенсию по возрасту, а в декабре 2016 года — прекратили в связи с «документированием паспортом гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (серия РР)». Однако на самом деле М. за границу не уезжал и постоянно живет в собственном доме в Минске. Мужчина обратился в управление соцзащиты за возобновлением выплаты пенсии и ее перерасчета, однако там это требование не удовлетворили.

После этого М. обратился в суд Фрунзенского района Минска и в Минский городской суд, они оставили решение без изменений. Однако Верховный суд его отменил. Заместитель председателя Верховного суда отметил, что судами были неправильно применены нормы материального права. Так, законодательство о документировании не содержит такого понятия, как паспорт гражданина Республики Беларусь внутренней серии.

— Каким образом предусмотренная данным законодательным актом возможность получения паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь влияет на выплату пенсии, суд не выяснил, — констатирует пресс-служба Верховного суда.

Кроме того, не существует норм, согласно которым получение такого паспорта не дает права на получение пенсии в Беларуси с учетом того, что ее получатель не выезжал за границу с 2013 года и постоянно живет в своем доме в Минске. Также, отмечают в Верховном суде, суды не в полной мере проанализировали законодательство, которое связывает приостановление и прекращение выплаты пенсии в связи с выездом за границу, не исследовали вопросы возобновления выплаты пенсии, а также не дали оценки тому обстоятельству, что заявитель признан инвалидом 2 группы, а право на социальное обеспечение в старости и в случае инвалидности гарантируется государством.

В результате Верховный суд отменил решение Фрунзенского суда и направил дело на новое рассмотрение. Суд Фрунзенского района повторно рассмотрел дело и принял решение, в котором призвал жалобу М. обоснованной. Суд обязал районное управление соцзащиты возобновить выплату пенсий и произвести ее перерасчет.