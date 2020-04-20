|
Мужчина стрелял по прохожим из окна в Киеве
Источник материала: ОНТ
Житель Киева стрелял из травматического пистолета по прохожим из окна своей квартиры. Подробности
Мужчина 1979 года рождения стрелял из окна третьего этажа. Прибывшие на место правоохранители пытались попасть в квартиру киевлянина, но он отказался открывать дверь. Тогда в подмогу были вызваны сотрудники полка полиции особого назначения.
В квартире провели неотложный обыск. Оказалось, что подозреваемый закопал в вазон с растением травматический пистолет с тремя гильзами из-под резиновых пуль. Пули были найдены у подъезда.
В ходе задержания стрелявшего никто не пострадал.
Задержанный был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Киева стрелял из травматического пистолета по прохожим из окна своей квартиры. Подробности сообщает «Интерфакс-Украина». Мужчина 1979 года рождения стрелял...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)