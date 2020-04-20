Мужчина стрелял по прохожим из окна в Киеве

Источник материала: ОНТ

Житель Киева стрелял из травматического пистолета по прохожим из окна своей квартиры. Подробности сообщает «Интерфакс-Украина».

Мужчина 1979 года рождения стрелял из окна третьего этажа. Прибывшие на место правоохранители пытались попасть в квартиру киевлянина, но он отказался открывать дверь. Тогда в подмогу были вызваны сотрудники полка полиции особого назначения.

В квартире провели неотложный обыск. Оказалось, что подозреваемый закопал в вазон с растением травматический пистолет с тремя гильзами из-под резиновых пуль. Пули были найдены у подъезда.

В ходе задержания стрелявшего никто не пострадал.

Задержанный был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело.

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