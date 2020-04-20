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Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков

20.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков

Министерство информации ограничило доступ к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Решение было принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.

Кроме того, принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу pravda-sotrudnikov.com за невыполнение его владельцем требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Беларуси о средствах массовой информации.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство информации ограничило доступ к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и...
 
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