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Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
20.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение было принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.
Кроме того, принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу pravda-sotrudnikov.com за невыполнение его владельцем требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Беларуси о средствах массовой информации.
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Министерство информации ограничило доступ к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и...
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