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В США трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном
Источник материала: ОНТ
Самая захватывающая погоня года. В Стэмфорде трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном.
Животное спокойно разгуливало по улицам, пока не наткнулось на офицеров. Возвращаться домой, судя по кадрам, беглец не собирался. Бросился наутёк, чем устроил настоящую проверку на выносливость своим преследователям. Если бы не мусорное ведро, которое послужило ловушкой, пришлось бы вызывать подкрепление. Сейчас у полиции ещё одна задача «со звёздочкой» – найти, откуда сбежал кабан.
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Самая захватывающая погоня года. В Стэмфорде трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном. Животное спокойно разгуливало по улицам, пока не наткнулось...
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