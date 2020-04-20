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В США трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном

20.04.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном

Самая захватывающая погоня года. В Стэмфорде трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном.

Животное спокойно разгуливало по улицам, пока не наткнулось на офицеров. Возвращаться домой, судя по кадрам, беглец не собирался. Бросился наутёк, чем устроил настоящую проверку на выносливость своим преследователям. Если бы не мусорное ведро, которое послужило ловушкой, пришлось бы вызывать подкрепление. Сейчас у полиции ещё одна задача «со звёздочкой» – найти, откуда сбежал кабан.    

 

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Самая захватывающая погоня года. В Стэмфорде трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном. Животное спокойно разгуливало по улицам, пока не наткнулось...
 
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