Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси разработан законопроект о неплатежеспособности и несостоятельности. Его общественное обсуждение проводится на сайте Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

Организатором общественного обсуждения выступает Постоянная комиссия по экономической политике. Свои замечания и предложения по законопроекту можно направить до 29 апреля на электронный адрес project_bankrotstvo@house.gov.by. В парламенте отметили, что они не подлежат рассмотрению в порядке, определенном законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В проекте закона устанавливаются основания для признания судом, рассматривающим экономические дела, должника неплатежеспособным или несостоятельным, регулируются порядок и условия проведения производств по такого рода делам. Прописаны также меры по предупреждению неплатежеспособности и несостоятельности.

В отдельной статье в законопроекте урегулирована защита интересов работников должника. Так, гарантировано, что антикризисный управляющий будет соблюдать все их права и обязанности, предоставляемые законодательством. «Заключение новых трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора, внесение изменений, дополнений в эти договоры либо их прекращение осуществляются антикризисным управляющим в соответствии с законодательством о труде. При этом увеличение списочной численности и штата работников, заключение новых трудовых договоров (контрактов) согласовываются антикризисным управляющим с собранием (комитетом) кредиторов, за исключением случая, если количество работников остается в пределах штатной численности, установленной на день принятия решения о санации. Заключение нового коллективного договора согласовывается антикризисным управляющим с собранием (комитетом) кредиторов», — сказано в законопроекте.

Антикризисный управляющий может увеличить численность и штат работников, заключить новые трудовые договоры, контракты и коллективный договор до первого собрания кредиторов, но с последующим его уведомлением об этом и обоснованием необходимости таких действий.

Порядок обязательного страхования невыплаты зарплаты нанимателем, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых возбуждено производство по делу о неплатежеспособности или несостоятельности, устанавливает Президент.

В отношении неплатежеспособного должника суд выносит решение о санации, несостоятельного — об открытии ликвидационного производства.

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