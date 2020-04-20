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Чемпион мира по биатлону из России завершил карьеру

20.04.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин сообщил, что чемпион мира Алексей Волков завершил карьеру. Волков станет одним из тренеров резервной мужской сборной России, пишет sports.ru.


Фото: Peter Porai-Koshits, wikimedia

— На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил — присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет.

Считаю, это очень достойный и правильный выбор — рассмотреть его в команду, но я бы его рекомендовал не в резерв, а в юниоры, потому что там еще наполовину дети, на той стадии нужно ставить стрелковую подготовку, но в резервной команде все равно будут молодые спортсмены, так что Алексей на своем месте, я рад за него, — сказал Редькин.

Волков — чемпиона мира 2017 года в эстафете. Он также завоевал эстафетное золото Сочи-2014, но команда была лишена награды из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

На этапах Кубка мира россиянин трижды становился призером личных гонок (0−2-1), лучший результат в общем зачете — 21-е место в сезоне-2013/14. Волков — семикратный чемпион Европы, на его счету также три серебра и две бронзы турнира.

 
 
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