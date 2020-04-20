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Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе при помощи кефира
Источник материала: ОНТ
Регулярное употребление кефира с полезными добавками может упростить процесс похудения. Также он способен нормализовать микрофлору кишечника. Об этом
Как утверждает специалист, употребляя кефир днём и утром, в течение недели можно сбросить три килограмма, в том числе и избавиться от жира на животе.
По словам медика, самый простой вариант - это кефир с добавлением чайной ложки корицы. Дело в том, что эта специя улучшает пищеварение и снижает аппетит. Это может помочь тем людям, которым тяжело ограничивать себя в пище.
Ещё один вариант напитка — это кефир с добавлением куркумы, имбиря и красного перца. При этом специи разрешается использовать не только вместе, но и по отдельности. Они устраняют чувство голода, а также насыщают организм полезными витаминами и минералами.
Помимо этого, в кефир можно добавлять чайную ложку семян льна. Они улучшат пищеварение, а также придадут чувство насыщения. Как отмечает диетолог, все виды напитков можно совмещать с основным приёмом пищи и даже использовать как полноценный приём пищи.
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Регулярное употребление кефира с полезными добавками может упростить процесс похудения. Также он способен нормализовать микрофлору кишечника. Об...
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