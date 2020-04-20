﻿ Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе при помощи кефира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе при помощи кефира

20.04.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе при помощи кефира
Регулярное употребление кефира с полезными добавками может упростить процесс похудения. Также он способен нормализовать микрофлору кишечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Тамилу Арсеньеву.

Как утверждает специалист, употребляя кефир днём и утром, в течение недели можно сбросить три килограмма, в том числе и избавиться от жира на животе.  

По словам медика, самый простой вариант - это кефир с добавлением чайной ложки корицы. Дело в том, что эта специя улучшает пищеварение и снижает аппетит. Это может помочь тем людям, которым тяжело ограничивать себя в пище. 

Ещё один вариант напитка — это кефир с добавлением куркумы, имбиря и красного перца. При этом специи разрешается использовать не только вместе, но и по отдельности. Они устраняют чувство голода, а также насыщают организм полезными витаминами и минералами.

Помимо этого, в кефир можно добавлять чайную ложку семян льна. Они улучшат пищеварение, а также придадут чувство насыщения. Как отмечает диетолог, все виды напитков можно совмещать с основным приёмом пищи и даже использовать как полноценный приём пищи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярное употребление кефира с полезными добавками может упростить процесс похудения. Также он способен нормализовать микрофлору кишечника. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика