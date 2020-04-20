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Мининформ ограничил доступ к 67 сайтам
Источник материала: Tut.by
Министерство информации приняло решение ограничить доступ к 67 интернет-ресурсам. Об этом
Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. А также ограничило доступ к интернет-ресурсу pravda-sotrudnikov.com (с отзывами сотрудников о работодателях из разных стран) за «невыполнение владельцем интернет-ресурса требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации».
Решение принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.
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Эти меры был введены за размещение информации о продаже наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также за то, что владелец ресурсе не...
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