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Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет

20.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря глобальному интернет-пространству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет

Вынужденное ограничение для посещения зрителями спектаклей стало поводом для расширения аудитории. Теперь побывать на премьерах благодаря интернету могут куда больше зрителей, причем не только из Беларуси.

Подробнее смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

 Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет

Люди в материале: Екатерина Чичерова

 
 
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Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря...
 
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