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Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря глобальному интернет-пространству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вынужденное ограничение для посещения зрителями спектаклей стало поводом для расширения аудитории. Теперь побывать на премьерах благодаря интернету могут куда больше зрителей, причем не только из Беларуси.
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Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет
Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря...
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