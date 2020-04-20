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«Это пошло бы всем на пользу»: Путин опять заговорил о возрождении СССР

20.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что в Соединенных Штатах и Европе якобы опасаются возрождения Советского Союза.

По информации «Вестей», выступая в прямом эфире одного из российских телеканалов, ставленник Кремля выразил уверенность в том, что «если страны бывшего СССР объединят свои усилия, это принесет пользу всем». «Через преодоление определенных фобий бывших времен касаемо возрождения Советского Союза или советской империи, все же осознание того, что все ощутят пользу от совместных усилий, неизбежно пробивает себе дорогу», - сказал Путин.

Более того, российский лидер считает, что сейчас все мировые государства стремятся повысить свою конкурентоспособность благодаря объединению, что является «совершенно естественным делом» для стран, которые являлись частью советского лагеря. Еще одним «огромным преимуществом» Путин считает свободное владение русским жителями бывших стран СССР.

Отметим, что ранее аналитик Сергей Грабсик выразил мнение, что Путин хочет установить контроль над всей Украиной, Беларусью и прибалтийскими странами в связи с планами восстановления СССР. К тому же, глава Кремля отнес к категории «исконно русских территорий» восток Украины и Причерноморье.
 
 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что в Соединенных Штатах и Европе якобы опасаются возрождения Советского Союза.
 
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