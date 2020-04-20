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Политзаключенного Никиту Емельянова этапировали в Бобруйск

20.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенного Никиту Емельянова этапировали в исправительную колонию №2 города Бобруйск. Об этом сообщает в фейсбуке кампания dissidentby. Второй политзаключенный Иван Комар, осужденный вместе с Никитой, тоже находится в Могилевской области – в шкловской колонии №17.



Как отмечают юристы "Весны", при переводе в колонию все заключенные должны пройти обязательную процедуру на две недели – карантин. За это время заключенных оформляют, распределяют по отрядам, принимают от них обязательства о правопослушном поведении, проводят медицинское освидетельствование, знакомят с правилами поведения.

Известно, что до сегодняшнего дня, 20 апреля, на карантине находился Иван Комар. Дата этапирования в Бобруйскую колонию Никиты Емельянова пока неизвестна, поэтому, когда должен закончиться для него карантин – тоже неизвестно. Информация уточняется.

Иван Комар и Никита Емельянов — активисты анархистского движения, осужденные 12.02.2020 года судом Советского района г. Минска к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 27 марта Мингорсуд по апелляционной жалобе уменьшил срок Ивану Комару до 3,5 лет колонии усиленного режима, а Никите Емельянову – до 4 лет.

Адрес для писем Ивану Комару: Исправительная колония-17, ул. 1-я Заводская, д. 8, г. Шклов, 213004

Адрес для писем Никите Емельянову: Исправительная колония-2, ул. Сикорского, д. 1, г. Бобруйск, 213800
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенного Никиту Емельянова этапировали в исправительную колонию №2 города Бобруйск. Об этом сообщает в фейсбуке кампания dissidentby. Второй...
 
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