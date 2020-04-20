Политзаключенного Никиту Емельянова этапировали в Бобруйск









"Весны" , при переводе в колонию все заключенные должны пройти обязательную процедуру на две недели – карантин. За это время заключенных оформляют, распределяют по отрядам, принимают от них обязательства о правопослушном поведении, проводят медицинское освидетельствование, знакомят с правилами поведения. Как отмечают юристы, при переводе в колонию все заключенные должны пройти обязательную процедуру на две недели – карантин. За это время заключенных оформляют, распределяют по отрядам, принимают от них обязательства о правопослушном поведении, проводят медицинское освидетельствование, знакомят с правилами поведения.





Известно, что до сегодняшнего дня, 20 апреля, на карантине находился Иван Комар. Дата этапирования в Бобруйскую колонию Никиты Емельянова пока неизвестна, поэтому, когда должен закончиться для него карантин – тоже неизвестно. Информация уточняется.





Иван Комар и Никита Емельянов — активисты анархистского движения, осужденные 12.02.2020 года судом Советского района г. Минска к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 27 марта Мингорсуд по апелляционной жалобе уменьшил срок Ивану Комару до 3,5 лет колонии усиленного режима, а Никите Емельянову – до 4 лет.