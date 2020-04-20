ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

20.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Хочу разместить информацию, чтобы не обращаться в определённые структуры за помощью.

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Кто-то выгрузил мусор возле площадки для сбора мусора одной из организаций г.Бреста.

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля


Просьба к этому товарищу, срочно убрать всё это добро. В противном случае, номер транспортного средства будет передан в соответствующие структуры для принятия мер.

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Фото прилагаю. Номер ТС на них ПОКА не виден. Но он есть, конечно.

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля
Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Добрый день. Хочу разместить информацию, чтобы не обращаться в определённые структуры за помощью. Кто-то выгрузил мусор возле площадки для сбора мусора одной из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ ограничил доступ к 67 сайтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика