Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Хочу разместить информацию, чтобы не обращаться в определённые структуры за помощью.





Кто-то выгрузил мусор возле площадки для сбора мусора одной из организаций г.Бреста.







Просьба к этому товарищу, срочно убрать всё это добро. В противном случае, номер транспортного средства будет передан в соответствующие структуры для принятия мер.





Фото прилагаю. Номер ТС на них ПОКА не виден. Но он есть, конечно.











