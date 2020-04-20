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Водителя жёлтого буса просят забрать свой мусор обратно. Грозят опубликовать номер автомобиля
20.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрый день. Хочу разместить информацию, чтобы не обращаться в определённые структуры за помощью.
Кто-то выгрузил мусор возле площадки для сбора мусора одной из организаций г.Бреста.
Фото прилагаю. Номер ТС на них ПОКА не виден. Но он есть, конечно.
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