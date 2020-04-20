Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло слова президента США Дональда Трампа о том, что он получил "хорошее письмо" от руководителя КНДР Ким Чен Ына.





ЦТАК . Заявление внешнеполитического ведомства КНДР опубликовано на сайте государственного информагентства Северной Кореи





"Возможно, он ссылался на письма, которыми [лидеры США и Северной Кореи] обменивались в прошлом, мы не уверены. Но в последнее время никаких писем президенту США высшим руководством КНДР не направлялось", – заявили в министерстве.





О получении "хорошего письма" от Ким Чен Ына Трамп заявил на брифинге 18 апреля, отвечая на вопрос о взаимоотношениях США и Северной Кореи, пишет Associated Press. Американский президент, в частности, сказал, что, если бы его не избрали, сейчас США были бы в состоянии войны с КНДР. Но благодаря его политике, уверен Трамп, у США и Северной Кореи "все хорошо".





В 2017 году, вскоре после избрания Трампа президентом, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном серьезно обострились. Так, в мае 2018-го Трамп заявлял, что США могут уничтожить Северную Корею. Однако спустя месяц, 12 июня 2018 года, Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о предоставлении Северной Корее гарантий безопасности в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр", но стороны не достигли соглашения.









30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.





С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет, которые в том числе были причинами пикировок между лидерами стран. Но, по мнению Трампа, последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.