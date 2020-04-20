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Лера Кудрявцева показала, как выглядела в юности

20.04.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лера Кудрявцева показала, как выглядела в юности

48-летняя известная российская телеведущая Лера Кудрявцева решила поностальгировать. Телезвезда поделилась интересными кадрами из детства и юности со своими поклонниками.

Известная телеведущая решила напомнить публике, как она выглядела в юности. Популярная блондинка опубликовала редкие кадры, где она запечатлена в детском и подростковом возрасте. Тогда Кудрявцева была тёмноволосой и носила чёлку. На одном из фото она позировала вместе со своим отцом. 

По словам знаменитости, у неё осталось очень много воспоминаний.

Фанатам пришлась по душе откровенность знаменитости. «Честная, весёлая, открытая! Обожаю!», «Джемпер мама связала?», «Ого, какая вы классная, редкая красотка!», «Очень впечатляющая внешность у вас, была и есть!», — отметили подписчики Кудрявцевой.

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48-летняя известная российская телеведущая Лера Кудрявцева решила поностальгировать. Телезвезда поделилась интересными кадрами из детства и юности со своими...
 
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