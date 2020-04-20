|
За что удалили Хачериди? АБФФ объяснила решение судьи
Источник материала: Tut.by
Пятый тур чемпионата Беларуси по футболу стал богатым на решения судей, которые повлияли на исходы матчей. Самый
Моменты этого матча подробно разобрал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин в программе
Напомним, что
— Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.
Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.
В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече, —
Также в программе Владимир Кузьмин разобрал момент в матче БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», когда судья отменил гол Станислава Драгуна в ворота «автозаводцев», который мог стать решающим в матче.
Всю программу «Судите с нами», где разбирают 16 игровых моментов, смотрите ниже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментарий представителя департамента судейства и инспектирования АБФФ относительно самых спорных решений 5-го тура.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)