За что удалили Хачериди? АБФФ объяснила решение судьи

Источник материала: Tut.by

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Пятый тур чемпионата Беларуси по футболу стал богатым на решения судей, которые повлияли на исходы матчей. Самый яркий момент случился в Витебске , когда судья удалил двух центральных защитников брестского «Динамо» и назначил пенальти. Тот матч чемпионы проиграли, благодаря этому эпизоду.

Моменты этого матча подробно разобрал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин в программе АБФФ ТВ «Судите с нами». Судья правомерно показал красную карточку и назначил пенальти.

Напомним, что Хачериди взбесил этот момент и он после матча пытался ударить судью, сообщил «Прессбол». Сам же игрок так прокомментировал ситуацию клубной пресс-службе:

— Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.

Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече, — заявил удаленный защитник «Динамо» .

Также в программе Владимир Кузьмин разобрал момент в матче БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», когда судья отменил гол Станислава Драгуна в ворота «автозаводцев», который мог стать решающим в матче.

Всю программу «Судите с нами», где разбирают 16 игровых моментов, смотрите ниже.

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