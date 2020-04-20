Источник материала: Кировец

Оригинальный проект «Письма от МЧС» организовали спасатели кировщины.







На каждом конверте изображены юмористические карикатуры с напоминанием соблюдения основных требований правил пожарной безопасности. Каждому, которое пришло такое письмо, сможет не только ознакомиться с содержимым в нем, но и, просмотрев изображение на конверте, вспомнить требования безопасности и улыбнуться размещенной карикатуре.

Данная профилактическая информация, опубликованная на конвертах, позволит большому количеству граждан задуматься об элементарных вопросах безопасности, тех результатах и последствиях в случае их несоблюдения.

Теперь ежедневная корреспонденция районного подразделения МЧС содержит профилактические карикатуры, которые являются основной формой изобразительной сатиры. Сама тематика карикатур подбирается в соответствии с сезонностью и актуальностью, что дает возможность заострить внимание адресатов на причинах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Старший инспектор сектора ПиВО РОЧС Александр Журавский