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Письма от МЧС

20.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Оригинальный проект «Письма от МЧС» организовали спасатели кировщины.

Письма от МЧС


Письма от МЧС

На каждом конверте изображены юмористические карикатуры с напоминанием соблюдения основных требований правил пожарной безопасности. Каждому, которое пришло такое письмо, сможет не только ознакомиться с содержимым в нем, но и, просмотрев изображение на конверте, вспомнить требования безопасности и улыбнуться размещенной карикатуре.

Данная профилактическая информация, опубликованная на конвертах, позволит большому количеству граждан задуматься об элементарных вопросах безопасности, тех результатах и последствиях в случае их несоблюдения.

Теперь ежедневная корреспонденция районного подразделения МЧС содержит профилактические карикатуры, которые являются основной формой изобразительной сатиры. Сама тематика карикатур подбирается в соответствии с сезонностью и актуальностью, что дает возможность заострить внимание адресатов на причинах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Старший инспектор сектора ПиВО РОЧС            Александр Журавский

 
 
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Оригинальный проект «Письма от МЧС» организовали спасатели кировщины. На каждом конверте изображены юмористические карикатуры с напоминанием...
 
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