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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?

20.04.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие люди считают, что жизнь проносится за один миг. Вот ты ещё популярный и знаменитый, а проходит пару лет – и новое поколение даже не знает твоего имени. Конечно, так нельзя сказать про всех. Некоторые люди входят в историю, сколь бы кратким ни был момент их славы. Особенно это касается великих учёных. 

Помнят люди и про моделей, когда-то улыбавшихся с глянцевых обложек журналов. Где сейчас эти девушки, о свидании с которыми мечтали миллионы юношей? 

Верушка, 80 лет 

Полное имя – Вера Готлибе Анна фон Лендорф. Будущая модель родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге (ныне Калининград). Отец Верушки участвовал в заговоре против Гитлера. Заговор был раскрыт, семья Верушки арестована, а дети – отправлены в детский концлагерь. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/jeffreyallengray 

Повзрослев, девушка решала стать моделью. Добившись успеха, Верушка отправилась в Нью-Йорк, но там признания не получила. Вернувшись в Европу, девушка снялась в пятиминутном эпизоде в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Так она и прославилась.    

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: Getty Images / Target Presse Agentur Gmbh 

В 1975 году Верушка покинула мир моды. Сейчас она живёт в Берлине и иногда участвует в модных показах в качестве приглашённой звезды. 

Татьяна Михалкова, 73 года 

Полное имя – Татьяна Евгеньевна Соловьёва. Родилась 14 февраля 1947 года в немецком городе Зальфельд. После окончания Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза случайно попала на кастинг. Там на девушку обратили внимание, и уже вскоре она стала моделью, которую заметил даже Вячеслав Зайцев. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/tatyanamixalkova 

В 1973 году Татьяна вышла замуж за Никиту Михалкова. Через год Михалкова родила дочь, ещё через год – сына. После этого Татьяна уже не вернулась в модельный бизнес. Или, точнее, вернулась, но не в качестве модели. В 1997 году Татьяна основала и возглавила благотворительный фонд для поддержки молодых дизайнеров. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/tatyanamixalkova 

Сейчас у Михалковой уже трое взрослых детей, она продолжает работать в фонде, проводит показы мод. 

Твигги, 70 лет 

Настоящее имя – Лесли Хорнби. Она родилась 19 сентября 1949 года в пригороде Лондона. В 16 лет Лесли познакомилась с модным лондонским парикмахером Леонардо и стала лицом его салона красоты. Псевдоним «Твигги» (Тростинка) появился из-за стройного телосложения модели. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/ldeblois 

Ряд историков моды считает, что Лесли можно назвать первой супермоделью. Миллионы девушек сидели на диетах, копировали макияж и стрижку модели. Однако Хорнби закончила модельную карьеру, когда ей был всего 21 год. После этого она появлялась на экранах в качестве приглашённой звезды, снималась в фильмах, выпустила свой музыкальный альбом. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/twiggylawson 

Сейчас Твигги ведёт спокойную жизнь. В 2019 году на церемонии в Букингемском дворце получила титул дамы-командора Британской империи. 

Синди Кроуфорд, 54 года 

Полное имя – Синтия Энн Кроуфорд. Родилась 20 февраля 1966 года в американском городе Де-Калб. Школу девушка окончила с высшими баллами и собиралась продолжить учёбу в университете, но получилось иначе. Когда 16-летняя Синди занималась летней работой по сбору кукурузы, её снимок сделал газетный фотограф. Реакция на фотографию убедила девушку, что лучше бросить университет и податься в модельный бизнес. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/cindycrawford 

У Кроуфорд есть особенность – родинка над губой. На ранних фотографиях она замазывалась, но после стала считаться частью имиджа модели. За время своей карьеры Синди появилась на обложках сотен журналов, попадала в списки самых красивых женщин и была лицом модных компаний. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/cindycrawford 

В 2000 году Кроуфорд оставила модельный бизнес. Сейчас она живёт в браке с Рэнди Гербером, который открыл рестораны и бары по всему миру. У супругов двое детей. В 2016 году Синди выпустила книгу о своей карьере, а годом ранее приняла участие в фотосессии, где её снимки не обрабатывались в фоторедакторе.   

Клаудия Шиффер, 49 лет 

Родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберге. В детстве будущая супермодель была застенчивой и неуклюжей, особой популярностью в школе не пользовалась. Всё изменилось, когда 17-летней девушке предложили поехать в Париж, чтобы попробовать себя в качестве модели. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?Фото: Marco Glaviano / vk.com/schifferclaudia 

Вскоре Шиффер появилась на обложках журналов, и моделью заинтересовался сам Карл Лагерфельд. Клаудия сотрудничала со многими брендами, участвовала в показах почти всех ведущих модельеров. Кстати, немка является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/claudiaschiffer 

Сейчас Клаудия продолжает заниматься модельной деятельностью. Она счастлива в браке с продюсером и кинорежиссёром Мэттью Воном, у супругов трое детей.   

Карен Мюлдер, 49 лет   

Родилась 1 июня 1970 года в нидерландском городе Влардингене. В 15 лет будущая модель увидела объявление о конкурсе красоты и захотела поучаствовать. В своей стране девушка выиграла конкурс, но в финале заняла второе место.   

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: vk.com/nordics 

Затем уже во время учёбы в университете Мюлдер вновь попробовала себя в качестве модели. Попытка оказалась успешной, и вскоре девушка уже сотрудничала с многими модными домами. Карьеру Карен завершила в 2000 году. В 2002 году Мюдлер хотела покончить с собой, однако была спасена.  

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: Getty Images / Foc Kan 

Сейчас Карен редко появляется на публике. Бывшая модель занимается воспитанием дочери и благотворительностью. 

Кейт Мосс, 46 лет 

Полное имя – Кэтрин Энн Мосс. Родилась 16 января 1974 года в лондонском боро Кройдоне. 14-летнюю Кейт заметила директор лондонского агентства Сара Дукас. Через пару лет девушка уже была на обложках журналов и сотрудничала с модными брендами. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: Owen Scarbiena 

Мосс прославилась благодаря своей «обычной» внешности, поскольку многие девушки могли легко представить себя на её месте. Также фигура Кейт позволяла ей выступать на показах в одежде стиля унисекс, которая пользовалась огромной популярностью в начале 1990-ых. Популярность Мосс стала одной из причин, почему на сцену начали выходить не взрослые девушки, а девочки-подростки. К середине 1990-х Кейт была настолько популярна, что о ней стали писать книги. 

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Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?
Фото: instagram.com/katemossagency 

Мосс и сейчас продолжает сотрудничать с модными брендами, снимается в клипах. В 2016 году Кейт основала собственное модельное агентство. 

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Люди в материале: Верушка, Твигги, Лесли Хорнби, Кейт Мосс, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Карен Мюлдер, Татьяна Михалкова, Veruschka, Lesley Hornby, Twiggy, Kate Moss, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Karen Mulder, Микеланджело Антониони, Рэнди Гербер, Мэттью Вон, Карл Лагерфельд, Вячеслав Зайцев

 
 
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Многие люди считают, что жизнь проносится за один миг. Вот ты ещё популярный и знаменитый, а проходит пару лет – и новое поколение даже не знает твоего имени....
 
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