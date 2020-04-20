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Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в Брестском районе
Источник материала: БTДТП произошло утром на трассе Р94. 26-летний житель деревни Прилуки ехал на автомобиле "Фольксваген". На 12 километре дороги шофер потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель получил травмы, его госпитализировали в реанимацию.
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ДТП произошло утром на трассе Р94. 26-летний житель деревни Прилуки ехал на автомобиле "Фольксваген". На 12 километре дороги шофер потерял управление, съехал в кювет и...
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