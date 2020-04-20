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Главные цвета лета-2020: названы самые модные оттенки в одежде

20.04.2020 19:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главные цвета лета-2020: названы самые модные оттенки в одежде

Каждая женщина хочет следовать моде. Однако зачастую это бывает непростой задачей, ведь тренды на мировых подиумах меняются каждый сезон. 

В данной статье мы рассмотрим основные цвета, которые будут носить все модницы этим летом. К слову, список летних оттенков сезона 2020 весьма вдохновляет. Следует отметить, что этот сезон наполнен яркими красками. Каждая из них запоминается сама по себе, а также задаёт направление модным цветовым тенденциям.

  • Фиалковый 

Актуальность этого цвета в сезоне лето-2020 сможет подтвердить любой модный критик. Фиалковый — это своеобразный новый розовый цвет, который на сегодняшний день хотят все. Добавлять этот цвет можно в любые образы. Вы не прогадаете.

  • Небесно-голубой

Этот лаконичный оттенок особенно хорош в элегантных образах, где есть босоножки с тонкими ремешками и маленькие сумки.

  • Светло-розовый

Основная задача — не прогадать с оттенком. Важно понимать, что этот цвет - нечто среднее между припылённым бледно-розовым и цветом Барби.

  • Светло-жёлтый

Этим летом будут в тренде абсолютно все оттенки жёлтого, за исключением яркого классического. Он будет уместен только в вечернем образе. В будни отдавайте предпочтение маргариновым, лимонным и бледно-жёлтым оттенкам.  

  • Припылённый деним

В таком цвете можно носить всё, что душе угодно: от платьев до купальника. Чем больше у вас будет этого цвета, тем лаконичнее будет образ.

  • Фисташковый

К слову, этот цвет уже который сезон не даёт дизайнерам покоя. 2020 год не стал исключением. Этим летом фисташковый цвет будет в тренде.

  • Классический синий

Классический синий легко вписать не только в летний гардероб, но также и в любой другой. Это универсальное оружие, которое поможет тебе выглядеть стильно и даже сэкономить деньги на покупке вещей на следующий сезон.

 

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Каждая женщина хочет следовать моде. Однако зачастую это бывает непростой задачей, ведь тренды на мировых подиумах меняются каждый сезон.  В данной статье мы...
 
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