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Сергей Гуренко официально ушел с поста главного тренера минского "Динамо"

20.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко оставил свой пост, сообщила пресс-служба футбольного клуба.



Контракт расторгнут "по соглашению сторон", - отметили в минском "Динамо".

Гуренко возглавил ФК "Динамо" (Минск) в июне 2019-го года.

"После матча 4-го тура "Беларусбанк – Высшая лига 2020" он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру", - отметили в пресс-службе клуба.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко оставил свой пост, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
 
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