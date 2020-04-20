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Сергей Гуренко официально ушел с поста главного тренера минского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко оставил свой пост, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Контракт расторгнут "по соглашению сторон", - отметили в минском "Динамо".
Гуренко возглавил ФК "Динамо" (Минск) в июне 2019-го года.
"После матча 4-го тура "Беларусбанк – Высшая лига 2020" он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру", - отметили в пресс-службе клуба.
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко оставил свой пост, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
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