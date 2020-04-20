







Контракт расторгнут "по соглашению сторон", - отметили в минском "Динамо".





Гуренко возглавил ФК "Динамо" (Минск) в июне 2019-го года.





"После матча 4-го тура "Беларусбанк – Высшая лига 2020" он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру", - отметили в пресс-службе клуба.



