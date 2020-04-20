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Большой театр Беларуси вошел в тройку лучших оперных театров СНГ

20.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Большой театр Беларуси вошел в топ-3 оперных театров СНГ.

Возглавил список Государственный академический Большой театр России в Москве. На втором месте - Большой театр Беларуси в Минске, на третьем - Казахский Государственный академический театр оперы и балета имени Абая в Алматы. В первой пятерке также Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане и Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета имени М.Ф.Ахундова в Баку.

Далее расположились Армянский академический театр оперы и балета имени А.Спендиарова в Ереване, Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте, Национальный театр оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу в Кишиневе, Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в Бишкеке, Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни в Душанбе.

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Большой театр Беларуси вошел в топ-3 оперных театров СНГ. Возглавил список Государственный академический Большой театр России в Москве. На втором...
 
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