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Мингорисполком выставит на аукцион 15 помещений для бизнеса. Какие площади предложат?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мингорисполком выставит на аукционы 15 изолированных помещений для целей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помещения площадью от 12 до 309 квадратных метров расположены преимущественно на первых этажах либо в подвалах жилых домов.
Начальная цена продажи недвижимости колеблется от 1,7 до 65 тысяч рублей. Извещения о продаже недвижимости будут размещаться в Единой информационной базе на сайте Госкомимущества.
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Новости Беларуси. Мингорисполком выставит на аукционы 15 изолированных помещений для целей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помещения...
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