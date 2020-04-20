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Мингорисполком выставит на аукцион 15 помещений для бизнеса. Какие площади предложат?

20.04.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мингорисполком выставит на аукционы 15 изолированных помещений для целей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помещения площадью от 12 до 309 квадратных метров расположены преимущественно на первых этажах либо в подвалах жилых домов.

Мингорисполком выставит на аукцион 15 помещений для бизнеса. Какие площади предложат?

Начальная цена продажи недвижимости колеблется от 1,7 до 65 тысяч рублей. Извещения о продаже недвижимости будут размещаться в Единой информационной базе на сайте Госкомимущества.

О других новостях экономики за 20 апреля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Мингорисполком выставит на аукционы 15 изолированных помещений для целей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помещения...
 
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