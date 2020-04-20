Мингорисполком выставит на аукцион 15 помещений для бизнеса. Какие площади предложат?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мингорисполком выставит на аукционы 15 изолированных помещений для целей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помещения площадью от 12 до 309 квадратных метров расположены преимущественно на первых этажах либо в подвалах жилых домов.





Начальная цена продажи недвижимости колеблется от 1,7 до 65 тысяч рублей. Извещения о продаже недвижимости будут размещаться в Единой информационной базе на сайте Госкомимущества.