Судьба разведчика. В Афганистане ранили, в Зелёном Бору убили

Источник материала: ОНТ

Смолевичский район. Агрогородок Зелёный Бор. Днём 16 апреля в милицию сообщили о преступлении на улице Центральной. В собственной квартире на первом этаже дома номер пять с ножевым ранением был обнаружен 54-летний мужчина.

За что и кто убил ветерана войны в Афганистане, смотрите в «Тревожной кнопке»:

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