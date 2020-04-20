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Судьба разведчика. В Афганистане ранили, в Зелёном Бору убили

20.04.2020 20:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Судьба разведчика. В Афганистане ранили, в Зелёном Бору убили

Смолевичский район. Агрогородок Зелёный Бор. Днём 16 апреля в милицию сообщили о преступлении на улице Центральной. В собственной квартире на первом этаже дома номер пять  с ножевым ранением был обнаружен 54-летний мужчина.

За что и кто убил ветерана войны в Афганистане, смотрите в «Тревожной кнопке»:   

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Теги: Новости
 
 
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Смолевичский район. Агрогородок Зелёный Бор. Днём 16 апреля в милицию сообщили о преступлении на улице Центральной. В собственной квартире на первом этаже дома...
 
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