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Судьба разведчика. В Афганистане ранили, в Зелёном Бору убили
Источник материала: ОНТ
Смолевичский район. Агрогородок Зелёный Бор. Днём 16 апреля в милицию сообщили о преступлении на улице Центральной. В собственной квартире на первом этаже дома номер пять с ножевым ранением был обнаружен 54-летний мужчина.
За что и кто убил ветерана войны в Афганистане, смотрите в «Тревожной кнопке»:
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Смолевичский район. Агрогородок Зелёный Бор. Днём 16 апреля в милицию сообщили о преступлении на улице Центральной. В собственной квартире на первом этаже дома...
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