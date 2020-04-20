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Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»

20.04.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах об отмене карантина заговорили и в России.

Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»

Николай Филатов, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток Российской академии наук:
Я считаю, что можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы. Дело в том, что эти контингенты не болеют, они природно защищены. Сегодня у них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет и дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет.

Люди в материале: Николай Филатов

 
 
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Новости России. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24...
 
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