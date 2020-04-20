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Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»
Источник материала: СТВ
Новости России. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Филатов, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток Российской академии наук:
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Новости России. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24...
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