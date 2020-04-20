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Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко

20.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем, в продаже нам оно пока ещё не попадалось, вероятно, уходит на обеспечение больниц и медучреждений. А может быть, где-то и продаётся.

Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко

Это дезсредство, производимое Белалко. Место производства: филиал "Бронницкий спиртзавод" ОАО "Брестский ЛВЗ "БЕЛАЛКО"

Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко

Компания Бродницкий Спиртзавод филиал Белалко находится в Брестской области и расположена по адресу Бродница деревня в Ивановском районе.

Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко

В комментариях нам пояснили, что приобрести данную жидкость можно не в магазине, а в аптеках. Будем искать.

 
 
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  Впрочем, в продаже нам оно пока ещё не попадалось, вероятно, уходит на обеспечение больниц и медучреждений. А может быть, где-то и продаётся. Это дезсредство,...
 
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