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Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко
20.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Впрочем, в продаже нам оно пока ещё не попадалось, вероятно, уходит на обеспечение больниц и медучреждений. А может быть, где-то и продаётся.
Это дезсредство, производимое Белалко. Место производства: филиал "Бронницкий спиртзавод" ОАО "Брестский ЛВЗ "БЕЛАЛКО"
Компания Бродницкий Спиртзавод филиал Белалко находится в Брестской области и расположена по адресу Бродница деревня в Ивановском районе.
В комментариях нам пояснили, что приобрести данную жидкость можно не в магазине, а в аптеках. Будем искать.
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Впрочем, в продаже нам оно пока ещё не попадалось, вероятно, уходит на обеспечение больниц и медучреждений. А может быть, где-то и продаётся. Это дезсредство,...
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