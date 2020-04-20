Показываем, как выглядит то самое дезсредство, которое начал массово выпускать Белалко

Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем, в продаже нам оно пока ещё не попадалось, вероятно, уходит на обеспечение больниц и медучреждений. А может быть, где-то и продаётся.





Это дезсредство, производимое Белалко. Место производства: филиал "Бронницкий спиртзавод" ОАО "Брестский ЛВЗ "БЕЛАЛКО"





Компания Бродницкий Спиртзавод филиал Белалко находится в Брестской области и расположена по адресу Бродница деревня в Ивановском районе.





В комментариях нам пояснили, что приобрести данную жидкость можно не в магазине, а в аптеках. Будем искать.